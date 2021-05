Erstmals in diesem Jahr 30 Grad auf Mallorca gemessen – Strand gesperrt

Mallorca erlebt einen Frühsommer mit Temperaturen, die eher für die Monate Juli und August als für Anfang Mai typisch sind. Dieser Samstag ist der erste Tag des Jahres, an dem 30 Grad registriert wurden: 30,5 Grad in Muro und 30,1 Grad in Pollença.

In Palma, bei Höchstwerten von 24,5 Grad, war die Lokalpolizei gezwungen, gegen 17.30 Uhr die Zugänge zum Strand von Cala Major zu schließen, als die empfohlenen Kapazitäten für Strandbesucher, die in diesem Fall bei 1250 Personen liegen, überschritten wurden.

Die vom Rathaus empfohlene Besuchermenge ist dazu gedacht, in Corona-Zeiten den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen zu garantieren.