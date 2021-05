Boom bei Weingut-Projekten auf Mallorca

Mallorca erlebt derzeit einen Boom bei der Planung neuer Weingüter. Alleine in der Weinregion Binissalem, genauer in den Orten Alaró, Sencelles und Santa Eugènia gibt es vier neue Projekte durch ausländische Investoren. Am weitesten fortgeschritten ist dabei das zukünftige Weingut Binivista, dessen Bauarbeiten in der Nähe von Biniali bereits begonnen haben.

Ein weiteres Projekt ist, dass ehemalige Weingut Vinyes d'Alaró welches derzeit in die Kellerei Olorón umgewandelt wird. Dort wurden in den vergangenen Monaten unter anderem Weinberge durch die Neuanpflanzung der Rebsorten Merlot und Cabernet Sauvignon erweitert. Alarós Bürgermeister Llorenç Perelló, bestätigte der MM Schwesterzeitung Ultima Hora mindestens zwei weitere Projekte, die aktuell entwickelt werden.

Das derzeit umstrittenste Weingut-Bauprojekt findet sich in Santa Eugènia nordöstlich von Palma. Dort will ein tschechischer Investor unter dem Markennamen Boc de l'Arxiduc ein zwölf Meter hohes Gebäude bauen. Umweltorganisationen kritisieren die Pläne in Bezug auf den Naturschutz und das veränderte landschaftliche Bild der Region. Üblicherweise wird eine Weinkellerei nicht höher als vier Meter gebaut. Der Investor erhofft sich jedoch eine Sonderreglung. (man)