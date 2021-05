Santanyí hat die meisten "Blauen Flaggen" auf Mallorca

Santanyí ist die Gemeinde mit den meisten "Blauen Flaggen" auf Mallorca. Insgesamt fünf Strände haben im Südosten der Insel die begehrte Auszeichnung bekommen. Dazu gehören sa Font de n'Alis, der zum Naturpark Mondragó zählt, Cala Santanyí, Cala Llombards, s'Amarador und die Cala Gran.

Auf Mallorca und den Nachbarinseln erhalten in diesem Jahr insgesamt 31 Strände das Qualitätssiegel. Das entspricht sieben weniger als im vergangenem Jahr. So hissen die Strände Sant Elm, Port de Sóller, Cala Barques, Cala Molins und Playa Formentor in diesem Jahr keine blauen Flaggen mehr.

Die „Blauen Flaggen” werden regelmäßig im Frühjahr von der spanischen Niederlassung der Stiftung für Umwelterziehung (FEE) in Madrid vergeben. Seit Jahren steht die Auszeichnung für gepflegte Strände und guter Infrastruktur. (cg)