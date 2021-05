Strände von Pollença starten später in die Saison

An den Stränden von Pollença, im Norden von Mallorca, kommt es in diesem Jahr zu Verzögerungen bei der Montierung von Sonnenschirmen und Strandliegen. Nach Angaben des Bürgermeisters der Gemeinde, Tomeu Cifre, sei erst ab Mitte Juli mit Liegen und Schirmen zu rechnen.

Nach Angaben der balearischen Partei "Junts" ist der Grund für die Verzögerungen die verspätete Ausschreibung des Strandes und die noch fehlenden Betreiberlizenzen. In Alcúdia sind Liegen und Schirme bereits seit April aufgebaut. Der Startschuss in die Strandsaison fiel dort offiziell am 1. Mai.

Zusätzlich hat Pollença die "Blauen Flaggen" an den Stränden Cala Molins, Cala Barques und Formentor verloren. Die "Blauen Flaggen" werden regelmäßig im Frühjahr von der spanischen Niederlassung der Stiftung für Umwelterziehung (FEE) in Madrid vergeben. Seit Jahren steht die Auszeichnung für besonders saubere Strände mit einer guten Infrastruktur. (cg)