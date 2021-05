Fast ein Viertel der Hotels auf der Insel empfangen Gäste

Fast ein Viertel der Hotels auf Mallorca empfangen derzeit Gäste. Das gab der hiesige Hotelverband Fehm in einer Pressemitteilung bekannt.

Das seien 3,79 Prozent mehr als in der Vorwoche, heißt es seitens Fehm. Dem Verband sind 830 Unterkünfte auf Mallorca angeschlossen. Insgesamt gibt es auf Mallorca rund 1000 Hotels.

Mallorca: In Sóller ist die Hälfte des touristischen Lebens zurück

Stand jetzt sind 188 Fehm-Unterkünfte über ganz Mallorca verteilt geöffnet. Das entspricht 22,65 Prozent, also knapp einem Viertel. Ähnlich dürfte die Zahl der nicht bei Fehm registrierten Herbergen sein.

An der Playa de Palma sind 23 Prozent der Hotels in Betrieb. Die meisten sind mit rund 50 Prozent in Palma rund um die Cala Major und in Sóller geöffnet. (ps)