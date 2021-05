Diskothek Tito's macht in Magaluf wieder auf

Mallorca und seine Nachtklubs: Die Diskothek Tito's macht wieder in Magaluf auf. Am Samstag wurde bekannt, dass das Tito´s in seiner jetzigen Form am Paseo Marítmo in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca nicht wieder öffnet.

Mallorca: Internationale Stars kamen ins Tito's

Nun will das Unternehmen Cursach, dem das Tito's sowie der Megapark gehört, will die Disko in einen Gebäudekomplex in Magaluf integrieren. Es geht darum den traditionreichen Namen des Nachtklubs zu retten.

Besonders in den 60er und 70er Jahren machte sich das Tito's einen Namen. Dort wurde moderne Musik gespielt und es feierten weltweit bekannte Künstler. (ps)