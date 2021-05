Delfin erschreckt Badegäste vor Playa de Muro

Ein sehr nahe an der Küste schwimmender Delfin hat am Sonntagmittag Badegäste an der bekannten Playa de Muro im Norden von Mallorca erschreckt. In einem spektakulären Video ist zu sehen, wie der Meeressäuger nur wenige Meter vor dem Sand an Schwimmern vorbeirast, als würde er irgend etwas verfolgen. Dabei sticht die markante Rückenflosse aus dem Wasser.

Auf den ersten Blick war nicht ersichtlich, ob es sich nicht vielleicht um einen Hai handeln könnte. Diese Tiere sind aber an Mallorcas Küsten sehr selten. Nach einigen Schreckminuten verließ der Delfin das türkis blaue Wasser wieder.

Die Playa de Muro ist auch bei deutschen Badegästen seit Jahrzehnten beliebt. Eine Gefahr dort sind an einigen Stellen Strudel. (it)