Kultlokal "Bierkönig" an der Schinkenstraße macht wieder auf

Eines der Kultlokale auf Mallorca schlechthin, der "Bierkönig" an der Schinkenstraße an der Playa de Palma, wird ab Donnerstag wieder für das Publikum zugänglich sein. Das kündigte das Management am Dienstag auf der entsprechenden Facebook-Seite an.

"Wir freuen uns sehr, Euch mitteilen zu können, dass wir am 20. Mai 2021 den Bierkönig nach einer langen Pause wieder öffnen können", heißt es. "Es werden zwar noch einige Einschränkungen auf uns und Euch zukommen, aber wir freuen uns riesig, dass wir Euch alle endlich wieder willkommen heißen können."

Demnach ist eine vorherige Anmeldung unter www.bierkoenig.com/anmeldung zwingend erforderlich. Nach der Registrierung wird ein QR-Code versendet, der am Eingang entweder auf dem Smartphone oder ausgedruckt vorgezeigt werden muss.

"Wie Ihr seht, wird es im Moment noch nicht ‚wie früher‘ sein", steht weiter in der Mitteilung. "Schließlich ist (erstmal) lediglich der Biergartenbereich geöffnet."

Das Lokal war im Sommer 2020 immer mal wieder geöffnet. Nach der Ausrufung der Reisewarnung durch Deutschland Mitte August war es dauerhaft nicht mehr zugänglich.