Corona an Bord: Kreuzfahrtschiff muss vor Palma de Mallorca stoppen

Ein italienisches Kreuzfahrtschiff hat am Montag vor Palma de Mallorca stoppen müssen, um zwei positiv auf Corona getestete Besatzungsmitglieder ohne Symptome ans Ufer zu lassen. Die Personen müssen in einer Privatklinik ihre Quarantänezeit absolvieren, an Bord wurden sie in einer Kabine isoliert.

Die Odyssey of the Seas befindet sich unter der Flagge der Bahamas auf dem Weg von Civitavecchia nach Miami. Sie darf in Palma nicht festmachen, weil dies weiterhin strengstens verboten ist.

Oceanlinern ist es seit Beginn der Pandemie untersagt, im Hafen von Palma anzulegen. Wann sich das ändert, ist noch unklar.