Nur noch in diesen Orten auf Mallorca ist das Ansteckungsrisiko mit Corona hoch

Nur noch in zwei Orten auf Mallorca ist das Risiko, sich mit Corona anzustecken, hoch. Laut einer neuen Liste des balearischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um Sa Pobla, wo die Sieben-Tage-Inzidenz 148,42 beträgt, und das unscheinbare Dorf Mancor de la Vall (198,81).

Ein mittleres Ansteckungsrisiko besteht in Muro, Petra, Santa María, Son Servera, Santa Eugènia, Felanitx, Algaida und Valldemossa. Gering ist die Möglichkeit, sich zu infizieren, in folgenden Orten: Llucmajor, Lloseta, Calvià, Palma, Sant Llorenç und Bunyola.

In allen anderen Städten und Dörfern auf Mallorca hat es in den vergangenen Monaten kaum oder gar keine Ansteckungen gegeben, so dass hier von sogenannter "neuer Normalität" die Rede ist.