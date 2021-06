Spanien-Regierung will Öffnung von Diskotheken auch bei mittlerer Ansteckungsgefahr

Das spanische Gesundheitsministerium will die Öffnung von Diskotheken und anderen Nachtbetrieben auch dann öffnen, wenn es ein mittleres Ansteckungsrisiko mit Corona gibt. Das geht aus einem Maßnahmenentwurf hervor, der den zuständigen Behörden der Autonomiebehörden zugestellt wurde. Allerdings dürfen diese Einrichtungen nicht so lange wie in Vor-Corona-Zeiten zugänglich sein.

Das Nachtleben wurde nach dem Beginn der Pandemie im März 2020 geschlossen. Dies führte zu zahlreichen Geschäftsaufgaben. Die Diskothek Tito's in Palma etwa muss einem Wohnungskomplex weichen.

Auf Mallorca haben solche Nachtbetriebe momentan noch nicht geöffnet, doch die Regionalregierung verhandelt darüber jetzt mit dem zuständigen Verband Abone. Ende Juni sollen zunächst in einigen ausgesuchten Lokale Pilotprojekte starten.