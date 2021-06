Flüchtlingsboot in Nähe der Cala Egos auf Mallorca gestrandet

Auf Mallorca sind am Mittwoch 14 mutmaßliche illegale Einwanderer in der Gemeinde Santanyí festgenommen worden. Demnach griff die Nationalpolizei zwölf Personen an der Cala Egos auf, die restlichen zwei in dem Fischerdorf Portopetro.

Das Boot konnte noch nicht ausfindig gemacht werden, es wird allerdings in der Gemeinde Santanyí vermutet.

In den vergangenen Wochen sind immer wieder Flüchtlingsboote vor der Küsten der Balearen aufgespürt worden. So entdeckte die spanische Küstenwache in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Boot mit 17 Insassen in der Nähe des Yachthafens Port Adriano.