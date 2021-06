Deutsche Unfallfahrerin von Arenal war zweimal am Unfallort

Die deutsche Residentin, die im Urlauberort Arenal auf Mallorca einen Motorradfahrer mit ihrem Auto so schwer verletzt hatte, dass diesem ein Fuß amputiert werden musste, ist offenbar zweimal am Unfallort gewesen. Jetzt musste sie vor Gericht zugeben, nach dem Aufprall und ihrer Fahrerflucht an den Unfallort zurückgekehrt zu sein. Dabei fuhr sie, wie auf Bildern einer Überwachungskamera zu sehen ist, an dem verletzten Spanier vorbei ohne anzuhalten.

Ursprünglich war angenommen worden, dass die Frau nach dem Unfall sofort verschwand. Sie stellte sich erst einige Tage danach der Polizei, nachdem Fotos von ihrem Auto in Medien verbreitet worden waren.

Jetzt behauptet die Frau, bei der Rückkehr an den Unfallort das Opfer nicht gesehen zu haben. Die unter Auflagen auf freiem Fuß befindliche und auf Mallorca wohnhafte Deutsche sagte vor Gericht zudem aus, mit ihrem Landrover kein Stopzeichen ignoriert und langsam gefahren zu sein. Mehrere Zeugen behaupten jedoch das Gegenteil.

Der Unfall hatte sich am 6. April an einer Kreuzung in Arenal ereignet.