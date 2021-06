Krach um beliebten öffentlichen Küstenpool im Urlauberort Can Picafort

In der für den Badeort Can Picafort suständigen Gemeinde Santa Margalida streiten sich die Politiker über das Projekt, einen seit Jahren beliebten Meerwasserpool in eine Art Amphitheater umzuwandeln. Während die regierende konservative Volkspartei auf das Areal auch einen Brunnen platzieren will, sind die oppositionellen Sozialisten strikt dagegen, weil dies zu teuer sei.

Der spanischen Küstenbehörde ist der auch bei Urlaubern beliebte und unter dem Namen "Mar y Paz" bekannte Pool seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge. Seit 1995 wurden nur befristete Lizenzen erteilt. Neben dem Pool befinden sich eine Strandbude und eine Bar.

Bereits im Jahr 2019 war im Internet eine Kampagne zur Rettung des Pools gestartet worden. Bürgermeister Joan Monjo argumentiert dagegen, dass das Becken weg müsse, weil man den Stanspunkt der Küstenbehörde zu vertreten habe.