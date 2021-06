Er entdeckte den antiken Anker an der Playa de Palma

Félix Alarcón ist 62 Jahre alt und entdeckte das historische Stück Anfang Mai bei einem Tauchgang an der Playa de Palma. "Ich tauche und schnorchle fast das ganze Jahr über auf Mallorca. Ich kenne die Playa de Palma sehr gut. Vor einiger Zeit hab ich etwas am Boden entdeckt, was zu glatt und gerade war, um einfach nur ein Stein sein zu können. Als ich mir das Ding dann noch mal anschauen wollte, konnte ich es aber einfach nicht mehr wiederfinden?, erinnert sich Alarcón.

Nach mehreren Tauchgängen entdeckte er das mysteriöse Objekt schließlich doch wieder und konnte es als versteinerten Anker identifizieren. Er alarmierte die Guardia Civil, die mit ihren eigenen Tauchern den Fund eines ungefähr 1700 Jahre alten römischen Ankers bestätigten. Das circa 150 Kilogramm schwere Fundstück lag zwischen dem Balneario 13 und 14 in etwa vier Metern Tiefe nur 70 Meter vom Ufer entfernt.

Der drei Meter lange Anker wurde unweit einer früheren Fundstelle entdeckt. Damals wurden Überreste eines römischen Schiffes dort entdeckt und gehoben. Experten nehmen deshalb an, dass es sich bei dem Fund um den Anker dieses antiken Schiffes handeln könnte.