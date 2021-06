Tennis-Turnier in Santa Ponça mit zwei Show-Matches eröffnet

Das professionelle Tennis-Turnier der Männer, die Mallorca Championships, sind am Freitag in Santa Ponça mit zwei Show-Matches eröffnet worden. Die Veranstaltung beginnt am Samstag und dauert eine Woche. Sie ist der letzte Test für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

Das erste Spiel des Abends bestritten der ehemalige deutsche Tennisprofi Thommy Haas und frühere Wimbledonsieger Goran Ivanisevic aus Kroatien. Haas gewann die in einem Satz ausgetragene Partie mit 6:3.

Mario Götze (links) und Jürgen Klopp (rechts) schauten zu.

Das zweite Match war ein Doppel. Haas trat an der Seite des aktuellen spanischen Profis Feliciano Lopez an. Sie spielten gegen Ivanisevic und die Nummer eins der Welt, Novak Djokovic. Beim Stand von 3:2 für Haas/Lopez kam es zu einer Auswechslung. Ivanisevic konnte aufgrund einer Schulterblessur die Partie nicht fortsetzen und wurde von Djokovics Bruder Marko ersetzt. Am Ende setzten sich die Brüder mit 7:2 im Tiebreak durch.

Als Zuschauer dabei war der aktuelle Trainer des englischen Fußballklubs FC Liverpool, Jürgen Klopp. Auch der deutsche Fußballer Mario Götze, beim PSV Eindhoven in den Niederlanden unter Vertrag, saß auf der Tribüne.

Am Samstag steht in Santa Ponça die Qualifikation auf dem Programm. Von Sonntag an wird die erste Runde des Hauptfelds gespielt.

(aktualisiert am Samstag, 19. Juni, um 16:45 Uhr)