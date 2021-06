Sommer auf Mallorca wird wärmer als erwartet

Seit Montag, 21. Juni, um 5.32 Uhr ist laut Kalender offiziell Sommer auf Mallorca. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet wird dieser insgesamt wnärmer als erwartet. Pressesprecherin Beatriz Hervella prognostiziert einen deutlichen Temperaturanstieg, vor allem in südlichen Regionen Spaniens.

Auch auf den Balearen sollen die Temperaturen überdurchschnittlich warm werden. Allein im vergangenen Monat stiegen die Werte im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. So wurden in einigen Gebieten Höchstwerte von bis zu 36 Grad gemessen. Normalerweise sind die Temperaturen zu dieser Jahreszeit rund 10 Grad kühler. Zudem gab es bereits im Mai tropische Nächte (Werte sinken nicht unter 20 Grad) auf den Balearen.

Nach einem unbeständigen Wochenende mit Schlammregen auf Mallorca soll es in den kommenden Tagen sonnig und klar werden. Die Temperaturen klettern auf bis zu 30 Grad.