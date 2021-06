Raub von Edeluhr in Palma: Täter muss Mallorca umgehend verlassen

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat am Montag zwei Männer verurteilt, die einem Passanten am 20. Februar 2021 in der Nähe des Paseo Mallorca in Palma eine teure Uhr der Marke Audermans Piguet vom Handgelenk gerissen hatten. Einer der Täter akzeptierte zwei Jahre Gefängnis, der andere muss die Insel umgehend verlassen und darf diese sieben Jahre nicht mehr betreten.

Die Angreifer hatten ihr Opfer von hinten angesprungen und verletzt. Dann entrissen sie ihm die Uhr mit einem Wert von 10.000 Euro. Sie müssen dem Überfallenen 10.200 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Diebstähle von Uhren vor allem der Marke Rolex auch von deutschen Residenten oder Urlaubern haben sich in den vergangenen Jahren auf Mallorca eingebürgert. Die Kriminellen begehen ihre Straftaten hauptsächlich in Gegenden mit wohlhabenden Bewohnern.