Junger Mann bei Sturz in Aufzugsschacht schwer verletzt

Ein 24-Jähriger stürzte am frühen Donnerstagmorgen auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza in einen Aufzugsschacht und verletzte sich dabei schwer. Die sofort gerufenen Rettungskräfte stellten multiple Verletzungen an Brust- und Bauchbereich fest.

Durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes konnte der junge Mann stabilisiert werden. Danach begannen Feuerwehrleute mit der Bergung des Verunfallten. Er wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus von Can Misses gebracht werden. Warum der Mann in den Schacht stürzte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.