Farbenfrohe Wachablösung vor Almudaina-Palast in Palma findet wieder statt

Ein in Vorocoronazeiten beliebtes Spektakel in Palma de Mallorca, die Wachablösung vor dem Almudaina-Palast, findet wieder statt. Am Samstag ging das farbenfrohe Militärspektakel in historischen Uniformen vor Hunderten Zuschauern erstmals nach dem Beginn der Corona-Pandemie über die Bühne.

Die Wachablösung findet immer am letzten Samstag im Monat um 12 Uhr mittags mit Trommelwirbel und Musik statt. Die Uniformen stammen aus der Zeit des spanischen Königs Karl III. (!716-1788).

Im Almudaina-Palast gegenüber der Kathedrale finden traditionell Empfänge des Königs Felipe VI. statt. Im August, wenn die königliche Familie sich auf Mallorca aufhält, bewirtet der Monarch geladene Gäste aus Kultur, Gesellschaft, Diplomatie und Politik.