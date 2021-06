18 Flüchtlinge kommen mit einem Holzboot in Cabrera an

18 Flüchtlinge sind mit einem Holzboot auf der zu Mallorca gehörenden Insel Cabrera angekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren ausschließlich männliche Erwachsene an Bord. In den vergangenen Wochen suchten immer wieder Migranten den Weg auf die Baleareninsel.

Das Boot landete am Montag auf Mallorca an und wurde durch ein automatisches Warnsystem erkannt. Die Insassen waren nach Polizeiangaben in gutem gesundheitlichen Zustand und wurden kurz nach ihrer Ankunft nach Palma gebracht.

Aus welchem Land die Migranten stammen, ist noch unklar. Die Boote, die zuletzt ankamen, starteten ihre Reise meistens in Algerien. Es ist in Bezug auf die Balearen das nächstgelegene afrikanische Land. Schlepper befördern Flüchtlinge mittlerweile auch mit modernen Booten nach Mallorca.