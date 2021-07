14 Schüler aus Corona-Hotel auf Mallorca bei Rückreise positiv getestet

Bei der Ankunft in Valencia wurden 14 Abschlussschüler, die zuvor in dem Quarantäne Hotel Bellver in Palma untergebracht waren, positiv auf Covid-19 getestet. Das hat Balearen-Präsidentin Francina Armengol auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht. Davon kommen neun Schüler aus Andalusien, fünf aus Galicien.

Sie gehörten zu den insgesamt 118 Schülern, die nach dem Beschluss des balearischen Obersten Gerichtshofs das Quarantäne-Hotel in Palma verlassen durften. Die Schüler waren in einem Boot von Mallorca nach Valencia zurückgereist, da sie vor der Abreise negativ getestet worden waren.

Weitere 45 Schüler entschieden sich trotz negativen Corona-Test, freiwillig für die Quarantäne im Covid-Hotel.