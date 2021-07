Strandtipp: Die Badebucht Cala Mesquida

Im Osten von Mallorca, in der Nähe von Capdepera, liegt die Cala Mesquida. Unmittelbar hinter dem Strand befindet sich der gleichnamige Ferienort. Die Badebucht kann über den angrenzenden Parkplatz erreicht werden.

Die Cala Mesquida ist vor allem wegen des breiten Sandstrandes bei Einheimischen und Urlaubern beliebt. Die Bucht ist umgeben von naturbelassenen Dünen. Im Umland erstreckt sich eine spektakuläre Felslandschaft.

Bars und Restaurants befinden sich wenige Gehminuten entfernt in dem angrenzenden Ort. Da die Cala Mesquida überwiegend von Familien besucht wird, bieten einige Hotels direkt am Strand Unterhaltungsangebote für Kinder an. Im hinteren Teil der Bucht befindet sich ein FKK-Strandabschnitt.