Auch Deutsche bestohlen: Taschendiebbande auf Mallorca zerschlagen

Die spanische Nationalpolizei hat auf Mallorca eine Taschendiebbande zerschlagen, die sich an Sightseeing-Orten auch auf deutsche Urlauber "spezialisiert" hatte. Die Kriminellen waren laut einer Pressemitteilung vor allem rund um die Kathedrale von Palma, am Kloster Lluc, in Sa Calobra und auf Märkten der Insel aktiv.

Es wurden bei sieben Wohnungsdurchsuchungen Bargeld und Diebesgut beschlagnahmt. Eine der Immobilien ist ein Luxusanwesen in Arenal. Neun mutmaßliche Täter wurden festgenommen. Die Polizeiaktion erfolgte nach 20 Anzeigen.

Bei sämtlichen Festgenommenen handelt es sich um rumänische Staatsangehörige, die auch auf den Kanaren und auf dem spanischen Festland ihrem kriminellen Tun nachgingen. Sie näherten sich den Touristen in der Regel zu zweit, wobei man sich als Pärchen tarnte. Bemerkte ein Urlauber einen Diebstahl, wurde er von anderen Bandenmitgliedern bedroht.

In der Hochsaison zieht es traditionell viele Kleinkriminelle aller Art auf die Insel. Dazu zählen neben Dieben auch Hütchenspieler oder Klauhuren.