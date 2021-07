Lärm in der Nachbarschaft nervt Bürger auf Mallorca

In Mallorcas Metropole Palma sind immer mehr Bürger zu Hause verärgert über Lärm. Laut den jetzt vom Rathaus vorgelegten Daten gab es im ersten Quartal dieses Jahres viermal so viele Anzeigen wegen Lärmbelästigung wie in den ersten drei Monaten 2020.

Die Zahl ist von 49 auf 209 angestiegen. Zieht man die Statistik aus dem Jahr 2019 zum Vergleich heran, gab es sogar siebenmal so viele Beschwerden.

Die meisten Anzeigen wurden in den Stadtteilen Pere Garau (18), Foners (17) und Son Gotleu (16) gezählt – allesamt dicht besiedelte Viertel.

Die häufigsten Gründe für Verärgerung sind zu laute Musik, Geschrei oder Hundegebell tief in der Nacht. Vor allem in der Zeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr am Morgen fühlt man sich belästigt.

Die Entwicklung hat die Verwaltung dazu veranlasst, mit zwei Filmchen für ein rücksichtsvolleres Verhalten in der Nachbarschaft zu werben.