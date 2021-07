Temperatursturz auf Mallorca: Nach der Hitzewelle wird es angenehmer

Nachdem auf Mallorca am Sonntag und Montag Höchstwerte bis 39 Grad erreicht wurden, kühlt es nun wieder ab. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet ist am Dienstag ein Temperatursturz von rund 10 Grad zu verzeichnen. Lediglich in der Inselmitte können die Temperaturen im Laufe des Tages die 30-Grad-Marke knacken.

Im weiteren Verlauf der Woche pendeln sich die Temperaturen zwischen 27 bis 30 Grad ein. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Nächte werden bei rund 17 Grad ebenfalls wieder angenehmer.

Am Donnerstag kann es laut spanischem Wetterdienst in einigen Regionen zu Regenschauern kommen. Ab Freitag wird es dann wieder größtenteils sonnig auf der Insel. Die Temperaturen klettern am Sonntag dann auf bis zu 33 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 26 Grad.