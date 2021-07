Frau ertrinkt in Swimmingpool auf Mallorca

In einem Swimmingpool in der Gemeinde Marratxí nördlich von Palma de Mallorca ist am Montag eine Frau ertrunken. Der Ehemann fand die 76-Jährige laut der Guardia Civil leblos vor, als er vom Einkaufen zurück kam.

Der tragische Unfall trug sich gegen 11.30 Uhr in einer Siedlung namens Es Figueral zu. Herbeigeeilte Hilfskräfte konnten nichts mehr für die Frau tun.

Poolunfälle kommen auf der Insel im Sommer verstärkt vor, in der Vergangenheit waren vor allem Kinder betroffen.