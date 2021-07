Im TV: Katalanische Verbrecherjagd

In einer der aufregendsten Metropolen der Welt spielt die Reihe „Der Barcelona-Krimi”. RBB wiederholt die erste Folge davon am Samstag, 17. Juli, ab 22 Uhr. Der Film trägt den Titel „Über Wasser halten.”

Das Kennenlernen ihres neuen Partners Xavi Bonet (Clemens Schick) hatte sich Kommissarin Fina Valent (Anne Schäfer) anders vorgestellt – steht sie doch in Handschellen vor ihm. Und einfach macht es der kluge, schweigsame, gut vernetzte Katalane der alleinerziehenden Mutter einer 15-jährigen Tochter (Tara Fischer) auch nach Aufklärung dieses ersten Missverständnisses nicht. Im Gegenteil, er fordert sie ständig heraus und bezieht Fina gleich direkt in die aktuellen Ermittlungen mit ein. Dabei geht es zum einen um den Überfall auf einen Mann (Christian Stamm) am Strand, zum anderen um den Mord an einem „Latero”, einem illegalen Einwanderer, der Dosenbier verkaufte.

Regie führte Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank.