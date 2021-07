Artmadams-Besitzer sammelt Unterschriften

Der Besitzer des Hotels Artmadams Jaime España hat auf seiner Website dazu aufgerufen, Unterschriften für den Erhalt der Außenfassade des Gebäudes zu sammeln. Bisher hat er die Unterschrift von 1500 Unterstützern bekommen. Die Aktion wird von einer schriftlichen Petition an Palmas Bürgermeister José Hila begleitet, in der ebenfalls der Erhalt der Fassade und somit des Kunstwerkes gefordert wird.

Wie Hotelbesitzer España außerdem mitteilte, plane die Stadtratsfraktion der Partei “Partido Popular” einen Antrag in den Stadtrat einzubringen, um die Fassade zu einer Art Sehenswürdigkeit der Inselhauptstadt zu erklären.

Der Hotelier hatte in den vergangenen anderthalb Jahren rund 150.000 Euro in die Renovierung seines Hauses und die Bemalung seiner Fassade investiert. Der Stadt Palma zufolge fehlten allerdings die erforderlichen Genehmigungen. Jetzt soll er die Fassade innerhalb der nächsten 30 Tage wieder in den Originalzustand zurückversetzen. Kommt España dieser Forderung nicht nach, droht die Stadt mit Bußgeldern von monatlich bis zu 15.000 Euro.