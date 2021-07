Schlafende Touristen in Hotel in Alcúdia ausgeraubt

Die spanische Nationalpolizei hat am Sonntag in Palmas Stadtviertel Son Gotleu zwei spanische Männer festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen in einem Hotel in Alcúdia mehrere Urlauber während des Schlafes in ihren Hotelzimmern ausgeraubt zu haben.

Ermittlungen zufolge hatten sich die Täter Zutritt zu den Zimmern mithilfe eines Generalschlüssels verschafft. Insgesamt konfiszierte die Polizei 13 Kreditkarten, Schmuck, Bargeld, zwei Mobiltelefone und ein Tablet.

Eine der mutmaßlichen Täter war bereits polizeibekannt. Gegen die 33 und 41-jährigen Männer wird nun ermittelt.