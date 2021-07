Hitzewelle auf Mallorca setzt sich bis zum Wochenende fort

Die kurze Hitzewelle auf Mallorca setzt sich noch einen Tag fort. Auch am Samstag werden auf der Insel Werte knapp unter oder sogar bei 40 Grad erwartet, nachts sind es 24 Grad. Während es in Palma auf 36 Grad hochgehen soll, drohen in der Inselmitte und im Norden und Nordosten laut dem Wetterdienst Aemet noch höhere Werte. Deshalb gilt dort die Warnstufe Orange und in den anderen Gebieten Gelb.

Bereits am Donnerstag wurden sehr hohe Temperaturen erreicht, etwa 37,3, Grad in Muro und 36,7 in Llucmajor. In Sa Pobla, dem Hitzehotspot schlechthin auf Mallorca, stieg das Quecksilber auf 36,5 Grad.

Ab dem Sonntag sollen die Werte wieder auf sommerliche Normalwerte sinken: Nach 33 Grad werden am Montag "nur" noch 31 Grad erwartet, da der Wind auf Nordost dreht. Bei diesem Normalniveau soll es erst einmal bleiben.