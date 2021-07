In diesen Orten ist auf Mallorca die Corona-Inzidenz besonders hoch

Ein beschauliches Tramuntana-Dorf im Nordwesten von Mallorca ist derzeit mit Abstand der große Infizierten-Hotspot auf Mallorca. Laut einer Statistik des balearischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um Estellencs. Dort beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1223 Fälle auf 100.000 Einwohner. Auf Rang 2 folgt Costitx (677).

Auch in größeren Gemeinden ist die Inzidenz derzeit ausgesprochen hoch: In Palma beträgt sie 448, in Santanyí 484, in Sa Pobla 421, in Calviá 479 und in Campos 478.

Woanders kann von einer relativ niedrigen oder gar nicht existierenden Corona-Inzidenz gesprochen werden: In Selva beträgt sie 73,5, in Montuïri 67 und in Deià sogar – paradiesische Zustände – 0.