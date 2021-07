Junge Deutsche verletzt Freund in Hotel an der Playa de Palma schwer

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben bereits in der vergangenen Woche eine 18-jährige deutsche Mallorca-Urlauberin festgenommen, die ihren Lebensgefährten bei einem Streit mit einem Glas im Gesicht verletzt hatte. Zu dem Übergriff kam es Lokalmedien zufolge in einem Hotelzimmer an der Playa de Palma.

Der 19-jährige Mann musste angesichts starken Blutverlusts im Krankenhaus Son Llàtzer an einem Bein genäht werden.

Andere Bewohner hatten den Berichten zufolge wegen der aus dem Zimmer dringenden Schreie die Rezeption verständigt. Als ein Hotelmitarbeiter vorstellig wurde, sei er von der jungen Frau aggressiv angegangen worden. Deswegen wurde die Polizei gerufen.