Auch Deutsche sollen auf Ibiza illegale Partys Behörden melden

Der "Consell" ("Inselrat") von Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, will Ausländer in illegale Partys einschleusen, damit diese die Festivitäten schnell melden. Man denke an Personen zwischen 30 und 40 Jahren, wurde offiziell mitgeteilt.

Dieses Vorhaben soll dazu führen, dass die Polizei schneller eingreifen kann und die Organisatoren mit hohen Bußgeldern belegt werden. Betroffen sind den Angaben zufolge nicht illegale Partys in Privaträumen, sondern organisierte Feste mit DJs, für die Eintritt verlangt wird und wo man für Getränke bezahlen muss.

Dieses sogenannte Pilotprojekt soll den ganzen Monat August über laufen und könnte auch Vorbildfunktion für Mallorca haben. Große Feste, wo keine Abstands- oder Maskenregeln eingehalten werden, sind wegen der anhaltenden Corona-Pandemie weiterhin nicht möglich auf den Balearen.