Dieses Dorf ist im Augenblick der bedenklichste Corona-Hotspot auf Mallorca

Das beschauliche Dorf Campanet ist im Augenblick der Ort mit der höchsten Sieben-Tgae-Inzidenz auf Mallorca. Sie beträgt nach Angaben des balearischen Gesundheitsministeriums 679,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Auf Platz 2 rangiert Lloret de Vistalegre mit der Zahl 556,7.

Auch der Deutschen-Hotspot Calvià weist eine hohe Inzidenz auf, nämlich 477,7. In Esporles beträgt sie 469,4 und in Fornalutx 441,8.

Woanders sieht die Lage viel besser aus, zum Beispiel in Santa Maria del Camí. Dort beträgt die Inzidenz 187, in Ses Salines 157,2, in Costitx 75,2 und in Montuiri 67. in Ariany gibt es sogar gar keine Coronafälle.