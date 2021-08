Vater lässt minderjährige Töchter am Flughafen in Palma allein

Die Polizei hat am Dienstag einen 44-jährigen Mann verhaftet. Dieser hatte seine elterliche Fürsorgepflicht vernachlässigt und seine alleinreisenden Töchter nicht wie vorgesehen am Flughafen Son Sant Joan in Palma abgeholt.

Die 13 und 17-jährigen Mädchen waren zuvor von Frankreich aus nach Mallorca gereist, um bei ihrem Vater zu wohnen. Als der Erziehungsberechtigte nicht am Flughafen erschien, fuhren die Töchter mit dem Bus zur Wohnung des Mannes. Dort angekommen weigerte sich der 44-Jährige die Mädchen aufzunehmen und schickte sie fort.

Daraufhin meldeten sich die Kinder bei der Polizei und schilderten den Vorfall. Beamte der Nationalpolizei nahmen sich den Mädchen an und brachten sie vorübergehend in ein Auffangszentrum. Anschließend vernahm die Polizei den Vater. Dieser bestätigte den Vorfall und gab an, lieber ins Gefängnis zu gehen, als sich um seine Töchter zu kümmern. Der Mann wurde daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen.