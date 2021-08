Männer schlagen an Playa de Palma mit Eisenstangen auf Personen ein

Vor einem Lokal an der Playa de Palma auf Mallorca haben in der Nacht zum Freitag mehrere Männer mit Eisenstangen auf andere Personen eingeschlagen. Drei Männer wurden nach Polizeiangaben verletzt, einer von ihnen musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nationalpolizisten konnten die aus Rumänien stammenden Angreifer später in einem Auto der Marke Mercedes-Benz ohne vorderes Nummernschild ausmachen. Sie verfolgten das Fahrzeug und bremsten es an einem Kreisverkehr nahe der Flughafenautobahn aus. Die 25, 29 und 33 Jahre alten Insassen wurden festgenommen.

Das Urlaubergebiet zieht im Sommer traditionell Kriminelle auch aus dem Ausland an.