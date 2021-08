Im TV: Neues von den Auswanderern auf Mallorca

Eine neue Folge der Auswanderer-Soap „Goodbye Deutschland” strahlt Vox am Montag, 9. August, ab 20.15 Uhr aus. In dem „Viva Mallorca”-Spezial geht es um mehr oder weniger bekannte Gesichter: Danni Büchner zieht darin unter Tränen um.

Es ist ein Tag, der die Fünffachmama an ihre Grenzen bringen wird. Denn mit dem Umzug beginnt für die Familie ein neues Kapitel auf Mallorca. Zweieinhalb Jahre nach dem Tod von Jens verlassen Danni und die Kinder das Haus, in dem sie so viele Jahre glücklich miteinander lebten.

Kim und Ercan gehen unter die Gastronomen und damit in diesen schweren Zeiten volles Risiko. Die Auswanderer übernehmen das Fitness-Restaurant „Iron Diner”. Die Berliner Youtuber Lisha und Lou wollen nach Mallorca auswandern, finden aber keine passende Immobilie.