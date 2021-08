Noah Becker spricht über seine Kunstausstellung auf Mallorca

„Pros & Cons of Being A Spoiled Brat“ hat Noah Becker seine Ausstellung überschrieben. Eröffnet wird sie diesen Freitag, 13. August, in den neuen Räumlichkeiten der Gerhardt Braun Gallery an der Plaça Chopin in Palma.

„Pros & Cons of Being A Spoiled Brat“ das heißt ins Deutsche übersetzt „Für und Wider, ein verwöhntes Balg zu sein“. Ein ironischer Verweis auf seine Herkunft aus einem berühmten Elternhaus? „Ich sehe mich eigentlich nicht als ein verwöhntes Balg“, antwortet Becker, „aber ich mag Humor und bringe ihn auch gern in meine Kunst.“

Bei Gerhardt Braun präsentiert der 27-jährige Künstler brandneue Bilder sowie Werke, die Anfang des Jahres entstanden sind. Über seine Kunst sagt er, dass sie oft wie eine Therapie für ihn sei. Gefühle, Gedanken, Erlebtes, all dies fließt in sie hinein.

In geradlinigen Streifenbildern spiegelt sich etwa das wider, was Becker als „Straight-Edge-Phase“ bezeichnet. „Ich habe für meine Gesundheit und für die Umwelt viele Schnitte gemacht. Ich rauche nicht, trinke nicht, esse kein Fleisch und keinen Fisch, trinke keinen Kaffee mehr“, beschreibt er seinen derzeitigen Lebensstil. In diesem Sinne entsprechen die geraden Striche in seinen Werken einem Kurshalten, um sich nicht durch Versuchungen von ihm abbringen zu lassen.

Seine Werke beschreibt er auch als „Karten von Umgebungen, in denen ich mich aufhalte, Menschen, die ich treffe, und Ideen, die ich entwickelt habe“. Dabei handelt es sich eher um Gefühle, Erfahrungen und Erinnerungen als um reale Orte.

Und es handelt sich um Musik. Denn Becker ist beides, Künstler und Musiker. „Jeden Tag einen neuen Beat oder ein neues Bild“, beschreibt er seinen „Alltag zwischen proben und kreieren“. Und wäre es nach ihm gegangen, hätte er in Palma beides mit einer Performance verbunden. „Ich probiere immer, Musik und Kunst auf eine Bühne zu stellen“, sagt er. Doch wegen der pandemiebedingten Einschränkungen war das nicht möglich. Sei‘s drum. Für diesmal. „Wir machen das Beste daraus, weil es überhaupt eine Ehre ist, etwas in dieser krassen Zeit machen zu können.“

Die Vernissage beginnt um 20 Uhr, der Künstler wird anwesend sein. Eine Anmeldung bei gallery@gb-gallery.es ist erforderlich. (mb)

Musiker von Rang und Namen treten zum 60-jährigen Bestehen beim Festival in Pollença auf. Am Samstag, 14. August, ist die Academy of Ancient Music im Claustre de Sant Domingo zu Gast. Das Ensemble aus Cambridge, das von dem Cembalisten Richard Egarr geleitet wird, gehört zu den international bedeutendsten Orchestern, die sich der historischen Aufführungspraxis widmen.

Sein Konzert steht ganz im Zeichen von Georg Friedrich Händel. Von dem deutsch-britischen Komponisten wird das Orchester die Wassermusik, die Feuerwerksmusik sowie ein Concerto Grosso interpretieren. Karten für 30 und 35 Euro sind bei festivalpollenca.koobin. com noch erhältlich.

Ausverkauft ist dagegen der Klavierabend der portugiesischen Pianistin Maria Joâo Pires am Montag, 16. August. Was nicht verwundert. Denn 2018 beendete Pires, die dem internationalen Musikbetrieb ohnehin sehr kritisch gegenüberstand, ihre aktive Laufbahn. Eine seltene Gelegenheit also, die 77-jährige Pianistin live zu erleben.

Ein international gefragter Vertreter des Operngesangs ist der polnische Tenor Piotr Beczala. Begleitet wird er am Mittwoch, 18. August, von dem Dresdner Pianisten Camillo Radicke, der sich nicht nur als Solist einen Namen gemacht hat. Als Liedpianist war er langjähriger Begleiter von Peter Schreier, Julia Banse und Olaf Bär. Beim Konzert des Duos stehen Lieder und Arien italienischer Komponisten auf dem Programm. Der Eintritt beträgt 25 und 30 Euro. Alle Konzerte beginnen um 22 Uhr. (mb)

„Where, where have they gone?“ (Wohin, wohin sind sie gegangen) ist eine Reihe von Werken des mallorquinischen Künstlers Tomás Pizá überschrieben, die bis Sonntag, 26. September, im Museum von Porreres zu sehen ist.

Zwei Ideen ranken sich um diese Gemälde. Zum einen die Abwesenheit der menschlichen Figur an Orten, welche die Natur noch nicht zurückerobert hat. Die zweite Idee dreht sich um eine Art spontaner Architektur, die in urbanen Räumen entsteht, etwa Baum- und Gewächshäuser, Verschläge oder Jahrmarktsbuden. Pizá sieht in dieser Art von Architektur eine alternative Nutzung des Raumes, die im Gegensatz steht zu dessen missbräuchlicher Belegung durch die konventionelle Architektur.

Die Form und Veränderung des urbanen Raums, die Idee einer zeitgenössische Archäologie, in der jüngst verschüttete Ereignisse sichtbar macht oder rekonstruiert werden, sind ebenso Merkmale im Schaffen Pizás wie sein Interesse an der Landschaft und dem Licht des Mittelmeers.

Die Ausstellung in Porreres kann bis Montag, 16. August, Montag von 11 bis 13 und 19 bis 21 Uhr besichtigt werden, ab dann freitags und samstags zu denselben Uhrzeiten sowie sonntags und dienstags von 11 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. (mb)