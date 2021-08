Kapitän von Flüchtlingsboot in Portals Vells festgenommen

Auf Mallorca ist der Kapitän eines Flüchtlingsbootes, der 16 Menschen an den Küstenort Portals Vells im Südwesten von Mallorca gebracht hatte, festgenommen worden. Der 20-jährige Algerier hatte am vergangenen Samstag die Insassen von der nordafrikanischen Küste nach Mallorca befördert.

Beamte der Guardia Civil hatten nach Auswertungen von Videoaufnahmen den Mann schließlich aufgespürt. Allein am vergangenen Wochenende kamen in weniger als 24 Stunden 144 Flüchtlinge auf den Balearen an.

Insgesamt wurden auf den Inseln in diesem Jahr bereits 877 illegale Migranten in 58 Booten registriert.