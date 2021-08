Balearen-Regierung denkt über Impfzertifikat in Bars und Restaurants nach

Auf Mallorca denkt die Balearen-Regierung über die Einführung eines Impfnachweises in Bars und Restaurants nach. Wer nicht vollständig oder gar nicht geimpft ist, müsste in Zukunft alternativ einen negativen PCR-Test vorweisen.

Diese Maßnahme könnte dann nicht nur in Gastronomiebetrieben eingeführt werden, sondern auch bei Kultur- und Sportveranstaltungen verpflichtend sein. Die Nachweispflicht soll auch für Seniorenheime gelten. Bereits ab September könnte diese Regelung bereits in Kraft treten.

Auf den Balearen sind bisher 66 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Knapp 74 Prozent haben die erste Impfdosis erhalten. Bis zum 31. August kann man sich auf Mallorca und den Nachbarinseln auch ohne Termin immunisieren lassen. Das ist auf der Insel in Son Dureta, im Krankenhaus von Inca und an der Pferderennbahn in Manacor von montags bis freitags zwischen 16 und 19 Uhr, sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr möglich.