Balearen-Regierung entscheidet in 30 Tagen über Impfzertifikat in Bars und Restaurants

Die Balearen-Regierung entscheidet in 30 Tagen, ob die Einführung eines Impfzertifikats in Bars und Restaurant notwendig wird. Derzeit wird die rechtliche Lage geprüft. Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez verteidigte am Donnerstag die Entscheidung zur Nachweispflicht. Diese Maßnahme sei notwendig, um die Pandemie weiter einzudämmen und für mehr Sicherheit im Alltag zu sorgen, so Gómez.

Sollte die Balearen-Regierung diese Regelung umsetzten, muss in Zukunft beim Betreten von Bars und Restaurants ein Impfnachweis oder ein negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Die endgültige Entscheidung wird auf der Grundlage verschiedener Faktoren, einschließlich der Entwicklung des Impfprozesses, getroffen. Seit Donnerstag sind auf den Balearen 70 Prozent der Bevölkerung geimpft.

Auch für kulturelle Veranstaltungen und Sport-Events könnte ab dem 15. September die Vorlage eines Impfausweises oder negativen Corona-Tests verpflichtend sein. Doch auch diese Regelung wird derzeit juristisch geprüft.