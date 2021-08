Polizei löst illegale Groß-Party in Palmas Edelviertel Son Vida auf

Beamte der Lokalpolizei von Palma de Mallorca haben am Wochenende eine illegale Party mit 111 Teilnehmern in einem Anwesen in Son Vida, dem vornehmen Viertel von Palma de Mallorca, aufgelöst. Ihnen drohen jetzt hohe Bußgelder, weil nächtliche Treffen zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Hausstände streng untersagt sind.

Aus anderen Gegenden vermeldete die Polizei, dass weder an klassischen Plätzen für Trinkgelage wie dem Aussichtspunkt Na Burguesa noch im Sa-Feixina-Park und im Viertel Génova solche"Botellones" festgestellt wurden. Das Gleiche gilt für die Playa de Palma.

An den Wochenenden sind die Polizisten immer besonders aktiv, um illegale Feiern aufzuspüren, aufzulösen und Organisatoren sowie Teilnehmer zur Rechenschaft zu ziehen.