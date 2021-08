Küstenabschnitt auf Mallorca mit spitzen Steinen verschandelt

In dem bei Deutschen außerordentlich beliebten Badeort Portals Nous im Südwesten von Mallorca befindet sich seit Jahren ein felsiger Küstenbereich, den offenbar Privatanwohner mit spitz zulaufenden Steinen verschandelten. Damit soll vermutlich verhindert werden, dass sich dort Badegäste hinlegen können.

Zwar hatte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bereits vor drei Jahren auf den Zustand hingewiesen, doch die zuständige Küstenschutzbehörde ist bislang nicht tätig geworden. Hinter dem Küstenbereich befinden sich mehrere teure Anwesen.

An der Küste von Portals Nous und Puerto Portals befinden sich streckenweise sehr ansehnliche Bereiche. Privatanwohnern ist es untersagt, dort einzugreifen, da Küstenabschnitte in Spanien nicht in privater Hand sein dürfen.