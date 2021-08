Strandstrände von Palma bleiben auch am Dienstag geschlossen

Auf Mallorca bleiben auch am Dienstag die Stadtstrände von Palma für Badegäste geschlossen. Das hatte das Rathaus der Gemeinde in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Betroffen sind die Strände Can Pere Antoni, Cala Major und Ciutat Jardí.

Aufgrund des Starkregens und Sturm am Montag waren Fäkalien und Abwasser an diesen Strandabschnitten ins Mittelmeer geflossen. Daher wurde bereits am Montagmittag die rote Fahne gehisst.

Immer wieder kommt es in der Gegend nach starken Regenfällen zu einer Ansammlung von Abwasser, die das Meer verunreinigen. Wann die Strände wieder geöffnet werden, ist noch nicht bekannt.