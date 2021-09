Sechs Jugendliche nach Tötung eines Holländers auf Mallorca in U-Haft

Nach der Tötung eines holländischen jungen Mannes an der Playa de Palma, sind mittlerweile in den Niederlanden sechs mutmaßliche Täter festgenommen worden. Demnach wurde ein 18-jähriger Jugendlicher zu Beginn der Woche in Gewahrsam genommen, weitere fünf Verdächtige befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden die Jugendlichen voraussichtlich bis zur Eröffnung des Gerichtsverfahrens, mindestens aber in den kommenden drei Monaten, im Gefängnis bleiben. Derzeit wird ermittelt, ob die aggressiven Jugendlichen auch im Zusammenhang mit weiteren verletzten Passanten in einem Restaurant an der Playa de Palma stehen.

Am 14. Juli dieses Jahres hatte eine Gruppe niederländische Jugendliche den Landsmann Carlo Heuvelmann an der Playa de Palma brutal zusammengeschlagen. Der junge Mann verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus auf Mallorca an seinen schweren Kopfverletzungen.