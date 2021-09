Auf Mallorca geht ab diesen Freitag die Schule wieder los

Auf Mallorca hat an diesem Freitag offiziell das neue Schuljahr begonnen. Insgesamt 173.482 Schüler und Schülerinnen kehren nun wieder an die Bildungseinrichtungen zurück. In diesem Jahr beginnt das Schuljahr in allen Altersstufen mit Präsenzunterricht. Im vergangenen Jahr wurde coronabedingt überwiegend von Zuhause unterrichtet.

Es ist bereits das zweite Schuljahr seit Beginn der Corona-Pandemie. Weiterhin müssen einige Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. So gilt auf dem Schulgelände eine allgemeine Maskenpflicht. Die Schüler und Schülerinnen müssen zudem einen Mindestabstand von 1,2 Meter einhalten. Des Weiteren sind auf Mallorca nahezu alle Klassenzimmern mit CO2-Messgeräten und Luftfiltern ausgestattet.

Trotz anhaltender Corona-Pandemie schätzt der balearische Bildungsminister Martí March die Situation positiv ein. Grund dafür ist vor allem die fortschreitende Impfkampagne. Ein Großteil der 12 bis 19-Jährigen haben bereits eine erste Impfdosis erhalten, die Mehrheit aller Lehrer und Lehrerinnen ist bereits vollständig geimpft.