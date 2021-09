Radfahrer stößt am Paseo Marítimo mit E-Roller zusammen

Am Hafenbouelvard "Paseo Marítimo" in Palma ist am Wochenende ein Radfahrer mit einem E-Roller zusammengestoßen. Der Vorfall ereignete sich Samstagnacht auf dem Fahrradweg der Hafenpromenade. Dabei wurde ein Mann schwer und ein weiterer leicht verletzt.

Bei dem Unfall stießen die beiden Beteiligten frontal zusammen und blieben auf der Fahrbahn liegen. Der 35-jährige E-Roller-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 15-jährige Fahrradfahrer wurde vor Ort versorgt.

Die Unfallursache ist bisher unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.