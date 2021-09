Dieses Dorf ist derzeit der herausragende Corona-Hotspot auf Mallorca

Das Dorf Ariany in der Mitte von Mallorca weist momentan die höchste Corona-Sieben-Tage-Inzidenz auf. Sie trägt nach Angaben des balearischen Gesundheitsdienstes vom Dienstag IB-Salut 332,6 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Auch Deutschen-Hotpots sind weiter von der Pandemie betroffen, wenn auch in geringerem Maße: Die Inzidenz in Llucmajor beträgt 82,1, in Andratx 70, in Calvià 69,6 und in Santanyí 64,7.

Woanders auf der Insel liegen die Zahlen noch deutlich höher, etwa in Sencelles mit einem Wert von 178 und in Alcúdia mit 139. Orte wie Ses Salines, Sineu und Valldemossa sind coronafrei.