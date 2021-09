Ruf nach Abschaffung von Raucherregelung auf Terrassen wird lauter

Der Ruf nach einer Lockerung der Rauchregeln auf Restaurantterrassen wird immer lauter. Der Chef des Verbandes CAEB Restauración, Alfonso Robledo, forderte die Regionalregierung auf, die Gäste wieder an den Tischen rauchen zu lassen. Momentan ist es Pflicht, sich, zu erheben, sich zu einem weiter entfernten Platz zu begeben, sich dort eine Zigarette anzuzünden und sich bis zur Beendigung dieses Vorgangs nicht zu bewegen.

Robledo argumentierte, dass die meisten Autonomieregionen in Spanien wieder zu alten Regelung zurückgekehrt seien. Er äußerte den Verdacht, dass die Regionalregierung gar kein Interesse an einer Änderung habe, um Rauchern das Leben weiter zu erschweren. In Innenräumen ist der Nikotingenuss grundsätzlich nicht gestattet.

Die Regionalregierung will in Kürze über Regeländerungen anlässlich der sich momentan entspannenden Corona-Lage beraten. Im Raum steht auch die Frage, ob das Nachtleben zumindest wieder für Geimpfte angefahren werden kann.